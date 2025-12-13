El Tío Pepe evalúa por ÚLTIMA VEZ a La Granja VIP; ¡así le fue a Alfredo Adame como capataz!

El Tío Pepe, el Mayoral de La Granja VIP , asistió a la Gala de este Viernes de Traición con su ÚLTIMA EVALUACIÓN de esta primera temporada del reality: ¡checa cómo le fue a Alfredo Adame y cuánto presupuesto lograron obtener bajo su capatacia!

¿Qué dijo el Tío Pepe en su ÚLTIMA EVALUACIÓN de La Granja VIP?

Como cada viernes, el Tío Pepe apareció al lado de Adal Ramones para comunicarle a los granjeros la decisión que tomó luego de realizarle su ya tradicional evaluación a las instalaciones de La Granja VIP ... ¡Alfredo Adame buscaba el 100% del presupuesto, pero sólo logró obtener el 75 por ciento!

"Esta es la ÚLTIMA EVALUACIÓN que recibirán porque ya estamos en la recta final (…) esta semana ha sido una semana especialmente difícil, decisiva, porque hay menos manos para trabajar, se ha duplicado el esfuerzo y en general, a pesar de ello, las labores han salido y los animalitos están bien atendidos", declaró el Tío Pepe quien recordó que el nacimiento de la becerrita Luna trajo mucha alegría pero también responsabilidades extra.

Sobre las fallas de la capatacia de Alfredo Adame, el Tío Pepe fue claro al respecto: "Se han cometido en el trabajo algunas faltas como que nuestra querida Canela ha estado mal amarrada, quiero destacar y reconocer la gran labor del capataz, y sin embargo liderar no es sólo trabajar mucho, sino también lograr que el equipo funcione unido, y esta semana se ha apreciado una división".

"Por lo mismo, el presupuesto para esta semana será del 75%", concluyó el Tío Pepe, quien mencionó de forma indirecta algunos roces que tuvieron lugar con Adame como capataz, así como la decisión que tomó de que cada granjero se hiciera su propia comida.

Ya no veremos al Tío Pepe en evaluaciones, pero el trabajo del Mayoral aún no termina en La Granja VIP porque lo seguiremos viendo en sus inspecciones... ¡sin duda alguna, él se convirtió en una de las figuras más carismáticas del reality!

