¡El Mayoral llegó a La Granja VIP! Te contamos todo sobre su IMPORTANTE función dentro del reality

¡La aventura esta a punto de comenzar! El día de hoy se encendieron por primera vez las cámaras del 24/7 de La Granja VIP, por lo que pudimos tener las primeras impresiones de lo que hay dentro de las instalaciones y vaya que ha sido una gran sorpresa, pues cada rincón esta totalmente personalizado. 16 creadores de contenido entrarón el día de hoy a La Granja VIP y conocieron a El Mayoral, una persona que es sumamente importante para que todo se mantenga en orden.

¿Quién es y cuál es la función del Mayoral en La Granja VIP?

Hace un momento, se empezó a escuchar una voz misteriosa dentro de La Granja VIP. Dicha voz se presentó como “El Tío Pepe”, El Mayoral del lugar, quien ya conoce todo acerca de las instalaciones y todos los animales que se encuentran dentro.

El Mayoral tiene una IMPORTANTE función, ya que es la máxima autoridad de La granja VIP, es la persona que sabe todo sobre el trabajo que ahí se requiere, es maestro, guía y calificará el trabajo del capataz. Es decir, siempre estará a cargo de que todo funcione correctamente.

Así se presentó El Mayoral en La Granja VIP

Después de que se escuchó la misteriosa voz en la sala de La Granja VIP, los influencers salieron al campo donde conocieron por primera vez al Mayoral, quien se presentó con ellos y al instante causó confianza entre ellos; sin embargo, se mostró estricto y fue conciso, dejó en claro que ahí se va a trabajar.

Posteriormente, El Mayoral les mostró el establo y todos los lugares donde se encuentran los animales, explicando al mismo tiempo cuáles son las funciones diarias que deben cumplirse.

Esta es una pequeña probadita de todo lo que podremos ver a partir del domingo 12 de octubre, cuando las celebridades entren a La Granja VIP. Así que ya sabemos que no van a descansar, sino que dejarán la vida con comodidades para enfrentarse a retos y tareas que tal vez jamás han hecho.