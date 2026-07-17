Las frases más icónicas que dejaron los granjeros de La Granja VIP

La Granja VIP ha sido uno de los programas más exitosos de la televisión, el año pasado se consolidó como uno de los favoritos de las familias mexicanas debido a que alcanzó números impresionantes. El éxito se debió a la calidad impresionante de contenido en cada transmisión así como el todo el contenido que ofrecieron los granjeros, mismos que al entrar al reality tuvieron muy clara cierta mentalidad, misma que la reflejaron en frases concisas y muy poderosas; es por eso que en esta ocasión te decimos cuáles fueron las más sobresalientes.

La Granja VIP: ¿Cuáles fueron las frases más icónicas de los granjeros?

El poder de las palabras es muy importante, y eso lo tuvieron muy claro los granjeros que formaron parte del reality más importante. A continuación te decimos cuáles fueron las frases que reflejaron la mentalidad de cada participante.

JAWY MÉNDEZ: "Con los míos soy leal hasta la muerte, pero si me traicionan ¡saco mi lado animal!"

MANOLA DÍEZ: "No necesito decir mucho: ya mi presencia incomoda a quien no puede conmigo".

KIKE MAYAGOITIA: "De donde vengo no nos sabemos rajar".

KIM SHANTAL: "Digan lo que digan aquí estoy, más fuerte y sin ganas de quedarme callada".

SANDRA ITZEL: "Mi lado animal no ruge, ¡resiste!, y eso es más difícil de vencer".

ALFREDO ADAME: "Yo no me dejo de nadie".

"EL PATRÓN" ALBERTO DEL RÍO: "No vine a hablar, ¡vine a rugir!, porque cuando saco mi lado animal hasta el ring tiembla".

CÉSAR DOROTEO: "Saco mi lado animal pero con elegancia, porque hasta la fiera sabe posar".

La Granja VIP 2025: ¿Quién ganó el primer y segundo lugar?

Alfredo Adame, mejor conocido como “El Golden Boy” fue el granjero que obtuvo el primer lugar en La Granja VIP, además de obtener “El Gallo de Oro”, ganó nada más y nada menos que dos millones de pesos mexicanos. De acuerdo don él, ese dinero estaría destinado a la educación de su nieto, "Les voy a decir una cosa, de ese dinero parte va a ser para pagarle la carrera de abogado a mi nieto, y a mi nieta también para otras cosas", fueron algunas de las palabras que el reconocido conductor, actor y DJ expresó. Por su parte, Eleazar Gómez obtuvo el segundo lugar, quedando como uno de los finalistas más queridos por todo el público ya que cabe destacar que hubo otros finalistas como Kim Shantal, La Bea y César Doroteo.