La dinámica de Adame para nombrar a la becerrita que nació en La Granja VIP: ¡conoce las opciones!

Alfredo Adame cumplió su sueño de que la vaca Jacinta diera a luz durante su capatacia : la madrugada de este miércoles 10 de diciembre y luego de varias semanas de espera, nació una becerrita que se convirtió en la sensación de La Granja VIP... ¿pero y el nombre?

¿Qué nombre te agrada más para la becerrita que nació en La Granja VIP? ¡Estas son las opciones!

El llamado "Golden boy", quien no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas por el nacimiento de la becerrita , aprovechó una de las cámaras 24/7 de La Granja VIP para lanzarle una invitación a todos los fans que no se pierden ni un solo momento de la competencia a través de redes sociales: ¡votar para darle un nombre a la hija de la vaca Jacinta!

"A toda la gente que está viendo el 24/7, seguramente les darán el aviso para ponerle nombre (a la becerrita) está Luna, Victoria y Loretta, pónganle nombre a la vaquita de La Granja VIP", declaró Alfredo Adame la tarde de este miércoles luego de la comida.

En la caja de comentarios del video disponible en Instagram, corroboramos que tal y como lo predijo Kim Shantal con la frase: "Va a ganar Luna", este nombre se perfila como el favorito para bautizar a la becerrita... ¡y es que nació a altas horas de la madrugada, lo que generó un gran revuelo entre todos los granjeros!

En medio de las tensiones generadas por la Asamblea y el poder del Huevo Dorado que por cierto ya comenzó a preocupar a los aliados Eleazar Gómez y Alfredo Adame, el nacimiento de la becerrita significó la dosis de ternura que todos necesitaban para olvidar las tensiones... ¡conquistó a todos!

