¿Qué granjeros siguen siendo amigos después de La Granja VIP?

La Granja VIP, en su edición de 2025, dió inicio en México el 12 de octubre. El programa emitido a través de Azteca UNO, mismo que alcanzó números impresionantes de audiencia, se consolidó como uno de los favoritos de todos los mexicanos, esto debido a su propuesta y al gran contenido de calidad que ofreció durante las 10 semanas en las que se emitió el reality. A pesar de las diversas polémicas que hubo entre los granjeros debido a conflictos dentro de la granja hay quienes siguen f manteniendo una relación muy estrecha, por lo que a continuación te decimos de quiénes se trata.

La Granja VIP: ¿Qué granjeros siguen siendo amigos luego del termino del reality?

La Granja VIP terminó de manera oficial el 21 de diciembre de 2025. En total hubo 16 participantes quiénes fueron los siguientes: Lola Cortés, Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori, La Bea, Eleazar Gómez, Omahi, Lis Vega, Carolina Ross, Kike Mayagoitia, Manola Díez, César Doroteo “Teo”, Alberto del Río “El Patrón”, Sandra Itzel, Kim Shantal, Jawy Méndez y Alfredo Adame. Si bien algunos de ellos tuvieron ciertas diferencias debido a la gran competencia y supervivencia dentro del reality como fue el caso de algunas peleas que se dieron entre Manola Díez y Alfredo Adame, Fabiola Campomanes y Eleazar Gómez o Adame con Lola Cortés, también hubieron grandes alianzas y relaciones armoniosas que incluso luego del fin del reality continuaron como fue el caso de Alfredo Adame con Eleazar Gómez, quienes incluso se siguen en redes sociales o bien; la relación amistosa entre Manola Díez y Jawy Méndez, celebridades que igualmente se siguen a través de instagram.

La Granja VIP 2025: ¿Quién ganó el primer y segundo lugar?

Luego de enfrentarse a retos durante 10 semanas, de planear estrategias, hacer alianzas y todo lo posible por ganarse el voto del público, solo hubo un ganador de La Granja VIP, quién fue Alfredo Adame, mejor conocido como “El Golden Boy”, mismo que obtuvo nada más y nada menos que dos millones de pesos mexicanos. "Les voy a decir una cosa, de ese dinero parte va a ser para pagarle la carrera de abogado a mi nieto, y a mi nieta también para otras cosas", fueron algunas de las palabras que el reconocido conductor, actor y DJ expresó luego de saber que había obtenido el primer lugar.

Por su parte, Eleazar Gómez obtuvo el segundo lugar, quedando como uno de los finalistas más queridos por todo el público ya que cabe destacar que hubo otros finalistas como Kim Shantal, La Bea y César Doroteo.