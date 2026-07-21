¿Las vacas pueden guardar secretos? Esto es todo lo que se sabe sobre la segunda temporada de La Granja VIP hasta el momento

La Granja VIP prepara su segunda edición, misma que promete emocionar a miles de personas, como lo fue en el caso del año pasado en donde el reality registró un éxito impresionante ya que sus cifras fueron altísimas pues 36 millones de televidentes, 800 millones de reproducciones en video y más de 85 millones de votos del público fueron los números que se alcanzaron. En esta ocasión La Granja VIP ya se prepara para llevar el mejor contenido. Si bien aún no hay información sobre quiénes serán los granjeros o la fecha exacta de la transmisión, a través de redes sociales la cuenta oficial del reality compartió un promo en el que se puede observar a vacas en un campo, en donde una de ellas cuenta con todo el estilo ya que luce unos lentes rosas en forma de corazón y cadenas doradas. Este video no ofreció más información, pero estuvo acompañado de la descripción “¿Quién dijo que una vaca no podía guardar un secreto? Lo que está por llegar hará mucho ruido”, algo que sin duda promete mucho contenido y sorpresas. Es importante que monitoreés y estés al pendiente de las cuentas oficiales en redes sociales de la Granja VIP así como el sitio web de Azteca UNO para que seas de los primeros en enterarte de todas las novedades de la segunda edición.

¿Quién ganó la primera temporada de la granja vip?

Alfredo Adame, mejor conocido por todo el público como “El golden boy” fue el ganador de La Granja VIP 2025, quien recibió nada más y nada menos que dos millones de pesos mexicanos así como el trofeo del reality; el "Gallo Dorado". De acuerdo con Adame el dinero lo utilizaría para pagar los estudios de su nieto, "Les voy a decir una cosa, de ese dinero parte va a ser para pagarle la carrera de abogado a mi nieto, y a mi nieta también para otras cosas", fueron algunas de las palabras que el conductor y actor dijo ante las cámaras luego de que se diera a conocer su triunfo ante millones de televidentes.

¿Cómo era una semana en La Granja VIP?

Una semana en La Granja VIP consistía en trabajo de campo que se realizaba todos los días. Sin embargo, habían dinámicas establecidas ya que el lunes se elegía a un "Capataz", quien era el líder de la semana, obtenía beneficios y repartía tareas. El martes se llevaba a cabo "El Duelo" para elegir al primer nominado, el miércoles se realizaba "La Asamblea" en donde los granjeros nominaban a sus compañeros y comenzaban los riesgos de salir para algunos, los jueves se llevaba a cabo la "Prueba de salvación" en donde los participantes competían por asegurar su lugar una semana más, "Los viernes de traición" en donde el ganador de un juego debía salvar a uno de sus compañeros y nominar a otro, el "Sábado de fuego", un programa especial en donde se transmitía la salida de uno de los participantes y finalmente el domingo era La Gala, en donde se vivía uno de los momentos más tensos ya que salía de forma oficial uno de los granjeros.