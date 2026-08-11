OFICIAL: Adal Ramones regresa como conductor de La Granja VIP Segunda Temporada y viene con sorpresas bajo la manga

Ya está confirmado: Adal Ramones será el conductor principal de La Granja VIP Segunda Temporada. Fue en Venga La Alegría que se confirmó la noticia de que el emblemático conductor, actor y comediante sacará el lado doblemente animal de este reality show como su rostro principal cada noche.

En la primera temporada de La Granja VIP, tuvimos a Adal Ramones como conductor en cada Programa En Vivo para llevar la batuta en las distintas dinámicas de la semana: El Capataz, El Duelo, La Asamblea, La Salvación y La Traición, además de la temible Eliminación de los domingos.