La app para ver GRATIS La Granja VIP EN VIVO y saber quiénes son los Salvados en la novena Eliminación

La Granja VIP se prepara para vivir una nueva noche de decisiones, donde el voto del público será clave para definir quién continúa en competencia. Este domingo 8 de noviembre se llevará a cabo la novena Gala de Eliminación y los seguidores podrán conocer a los Salvados EN VIVO desde su celular, gracias a la aplicación oficial de TV Azteca.

Luego de los movimientos que dejó La Traición, cinco participantes permanecen en la tabla de nominados. Mientras esperan el veredicto de la audiencia, los fanáticos cuentan con una alternativa gratuita para seguir la transmisión de Azteca UNO y descubrir quién deberá despedirse del reality.

¿Cuál es la app para ver GRATIS La Granja VIP EN VIVO?

La aplicación que debes descargar es TV Azteca En Vivo, disponible sin costo en Google Play para dispositivos Android y en la App Store para iPhone y iPad. Desde esta plataforma puedes sintonizar la señal de Azteca UNO y seguir la Gala de Eliminación en tiempo real, sin pagar una suscripción.

Para ver el programa desde tu celular, sigue estos pasos:

Ingresa a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo. Busca TV Azteca En Vivo y descarga la aplicación oficial. Abre la app y localiza la señal EN VIVO de Azteca UNO. Sigue la transmisión durante el horario de la gala.

Si prefieres ingresar desde el navegador, también puedes acceder al sitio oficial de Azteca UNO, buscar la sección de La Granja VIP y seleccionar la opción EN VIVO.

La app para ver GRATIS y EN VIVO la octava Eliminación de La Granja VIP (Azteca UNO)

¿A qué hora es la novena Eliminación de La Granja VIP?

La novena Gala de Eliminación comenzará este domingo 8 de noviembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO. Durante el programa se conocerá qué participante abandona la competencia y quiénes consiguen mantenerse en la lucha por el premio.

Para quienes quieran seguir la cobertura digital completa, el pre show está programado para las 19:25 horas, mientras que el post show aparece en la agenda oficial a las 23:00 horas, también en horario del centro de México.

¿Quiénes pueden ser los Salvados en la novena Eliminación?

Después de La Salvación y La Traición, los cinco Granjeros que permanecen en riesgo son:

Mario ‘Mono’ Osuna.

Natalia Alcocer.

Ivonne Montero.

Kevyn ‘Bicolor’ Contreras.

Fernando Lozada.

Bebeshita salió de la tabla al ganar el Juego de Salvación. Posteriormente, utilizó el poder de La Traición para salvar a Julio Camejo y enviar a Bicolor a la nominación. Sin embargo, la traición fue doble, por lo que Fernando fue el elegido por el comediante para integrar la tabla definitiva.