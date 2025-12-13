¿Tres o cuatro nominados en la semana 9? ¡La placa de La Granja VIP pone a pensar al Team Cacaraqueo!

Kim Shantal tiene una tarea difícil este Viernes de Traición en La Granja VIP : con Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori ya nominados, y sin poder tocar a Alfredo Adame porque es el capataz, la influencer deberá tomar una dura decisión... ¿sacrificará a La Bea o a Teo?

¿La Bea o Teo? El difícil panorama de Kim Shantal en la traición

Kim Shantal ganó el Duelo de Salvación del jueves y, con ello, obtuvo el codiciado poder de la Traición que con la competencia tan avanzada sólo puede recaer entre los mismos miembros del Team Cacaraqueo... ¡además, a "Kimsha" no le quedó claro si habría doble traición o no a pesar de que Adal Ramones dijo que este recurso llegaría a su fin!

A lo largo de este viernes, Kim Shantal se mostró nerviosa e indecisa con su estrategia para la noche ya que tanto La Bea como Teo demostraron que cuentan con un sólido fandom que ya los salvó de la eliminación.

Teo ya fue salvado gracias al poder del Huevo Dorado y todo apunta a que La Bea podría ser la traicionada de esta noche en La Granja VIP; sin embargo, el influencer dejó claro que a él no le importa volver a subir y esto sólo puso más nerviosa a Kim... ¡el panorama es difícil!

Eleazar Gómez, por su parte, fue contundente con sus teorías y le comentó a Sergio Mayer Mori que lo más seguro es que Kim salve a "El Patrón" y suba a La Bea a los nominados... ¡no te pierdas la Gala de este viernes a las 09:00 de la noche a través de Azteca UNO!

