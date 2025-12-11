El Huevo Dorado LIBRA a Teo de la nominación en La Granja VIP... ¡pero aún hay riesgo!

El Huevo Dorado de La Granja VIP llegó con un poder extraño que benefició a Teo , al menos por unos días, y volteó de cabeza las estrategias que las celebridades ya habían armado... ¡alguien salió del cuadro de nominados, pero la Traición podría jugarle chueco!

¡Jacinta ya es mamá y el cacaraqueo reacciona al plan de Eleazar! Revive lo mejor de La Granja VIP

¿Cuál fue el poder del Huevo Dorado de la semana 9 de La Granja VIP?

Luego de la Asamblea de este miércoles 10 de diciembre, Teo y Kim Shantal subieron a la placa de nominados para unirse a Eleazar Gómez, "El Patrón" y Sergio Mayer Mori ya que obtuvieron más votos en el cara a cara... ¡sin embargo, todo cambió en un segundo cuando Sergio Mayer Mori leyó el poder del Huevo Dorado!

"Tienes que salvar a uno de los dos nominados de hoy y sacarlo del cuadro de nominación", leyó el granjero. Adal Ramones, por su parte, advirtió que el salvado estaba en riesgo de ser traicionado.

"Voy a bajar a César de la placa porque el fin de semana pasado lo mandé directo al domingo y creo que este fin de semana se merece... subirlo al viernes", bromeó Mayer Mori.

La LISTA OFICIAL DE NOMINADOS con este movimiento quedó así: Eleazar Gómez, "El Patrón", Sergio Mayer Mori y Kim Shantal; sin embargo, todavía quedan las Galas de Salvación y Traición que nos pondrán con los nervios de punta... ¡ La Granja VIP estará al rojo vivo en sus últimas semanas!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: