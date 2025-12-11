El Huevo Dorado LIBRA a Teo de la nominación en La Granja VIP... ¡pero aún hay riesgo!
El influencer estuvo a punto de subir a la placa junto con Kim Shantal, pero Sergio Mayer Mori le dio un beneficio
El Huevo Dorado de La Granja VIP llegó con un poder extraño que benefició a Teo , al menos por unos días, y volteó de cabeza las estrategias que las celebridades ya habían armado... ¡alguien salió del cuadro de nominados, pero la Traición podría jugarle chueco!
¿Cuál fue el poder del Huevo Dorado de la semana 9 de La Granja VIP?
Luego de la Asamblea de este miércoles 10 de diciembre, Teo y Kim Shantal subieron a la placa de nominados para unirse a Eleazar Gómez, "El Patrón" y Sergio Mayer Mori ya que obtuvieron más votos en el cara a cara... ¡sin embargo, todo cambió en un segundo cuando Sergio Mayer Mori leyó el poder del Huevo Dorado!
"Tienes que salvar a uno de los dos nominados de hoy y sacarlo del cuadro de nominación", leyó el granjero. Adal Ramones, por su parte, advirtió que el salvado estaba en riesgo de ser traicionado.
"Voy a bajar a César de la placa porque el fin de semana pasado lo mandé directo al domingo y creo que este fin de semana se merece... subirlo al viernes", bromeó Mayer Mori.
La LISTA OFICIAL DE NOMINADOS con este movimiento quedó así: Eleazar Gómez, "El Patrón", Sergio Mayer Mori y Kim Shantal; sin embargo, todavía quedan las Galas de Salvación y Traición que nos pondrán con los nervios de punta... ¡ La Granja VIP estará al rojo vivo en sus últimas semanas!
¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?
Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!
La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente:
- DOMINGO - LA GALA DE ELIMINACIÓN
- LUNES - COMPETENCIA DEL CAPATAZ
- MARTES - NOMINACIÓN
- MIÉRCOLES - ASAMBLEA
- JUEVES - SALVACIÓN
- VIERNES - TRAICIÓN