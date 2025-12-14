¿Un shipeo entre Omahi y Teo? ¡La Bea divierte con su multiverso de La Granja VIP!

La Bea hizo reír a sus amigos del Team Cacaraqueo con su multiverso de La Granja VIP , una propuesta divertida en la que se imaginó toda clase de escenarios posibles... ¡hasta un shipeo entre Teo y Omahi! Entérate de todo el chismecito acá:

¿Cómo sería el multiverso de La Granja VIP según La Bea?

"Imagínate un multiverso donde 'El Patrón' y Kike (Mayagoitia) no se llevan bien, que son como tú (Teo) y Eleazar", imaginó La Bea en plena cocina de La Granja VIP ante el Team Cacaraqueo.

"El Patrón" consideró muy divertida esta idea y hasta soltó algunos complementos de su propia imaginación: "Sí, que somos enemigos y que nos hacemos caras en el gimnasio"... "Bueno, no enemigos pero sí se dicen cosas", expresó Kim Shantal bastante divertida.

Otra posibilidad en el multiverso de La Granja VIP sería un ship entre César Doroteo y Omahi, una historia alternativa que, claro, emocionó más de la cuenta a Teo: "Estaría padrísimo, y que Omahi sea el gay", consideró. "Sí, Omahi y tú, y que los dos se pelearan por quién se rapaba más... me gusta ese shipeo, me gusta esa historia", respondió "El Patrón".

Otro ship granjero que revivió fue el de Carolina Ross y Sergio Mayer Mori, una parejita viral que ilusionó a más de una persona con su química pero que sólo se quedó en eso... ¡en una historia imaginada!

"Si Caro (Carolina Ross) se hubiera quedado más tiempo, ella y Sergio hubieran sido el shipeo", declaró La Bea en medio de esta plática de sábado... ¡se puso intensa la cosa!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: