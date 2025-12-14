¡NUEVAS REGLAS para el cuarto del Team Cacaraqueo! Kim Shantal impone condiciones en La Granja VIP

El Team Cacaraqueo impuso nuevas reglas para su cuarto y fue Kim Shantal la encargada de decírselas, una por una, a "El Patrón" en este sábado de relax en La Granja VIP... ¡pero tranqui, que todo se trató de una divertida charla en donde el humor fue el ingrediente principal!

¿Cuáles son las NUEVAS REGLAS del Team Cacaraqueo en La Granja VIP?

"Te vamos a leer las reglas del cuarto". Con esta frase, y al más puro estilo del Club de la Pelea, Kim Shantal le comunicó a "El Patrón" que a partir de este sábado 13 de diciembre las normas de convivencia cambiarán para todo el Team Cacaraqueo.

"Número uno. Cuando se apaga la luz, ya no se hace ruido: no se come, no se habla, no se ríen, nada", comenzó a decir Kim con la aprobación de Teo y La Bea.

"Regla número dos. Si estamos dormidos, nadie hace ruido, nadie habla, tose fuerte o abre bolsas para buscar una camiseta. Número tres. No pueden molestarnos a Bea ni a mí. Cuatro: no eructos ni p3d0s ni ronquidos. Regla número cinco: nada de ronquidos, anoche no nos dejaron dormir", se quejó Kim.

"El Patrón" le hizo ver a "Kimsha" que casi todas las reglas sonaban igual e incluso aseguró que él no roncaba... ¡pero todos se le fueron encima y le aseguraron que sí daba sus buenos "conciertos" a la hora de dormir!

Como ves, el Team Cacaraqueo está más que listo para hacernos reír con toda clase de ocurrencias virales, sobre todo en el sábado de descanso marcado por los ensayos de la pastorela que requirieron de la participación de todos... ¡hasta de los animales!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: