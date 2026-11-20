La tensión entre los Granjeros es más perceptible, en especial cuando ya son menos en la semana 11 de La Granja VIP. Hoy, 20 de noviembre se realizará La Traición, donde uno de los Granjeros será sacado de la Tabla de Nominados para meter a otro que se creía Salvado. Para que no te pierdas los encontronazos, te traemos la transmisión Online y Gratis de cada momento.

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¿Quién tiene el poder sobre La Traición?

Ayer, Ivonne Montero se encargó de ser la ganadora en el Juego de Salvación frente a Kunno y Niurka Marcos, siendo una autentica batalla para obtener la permanencia en La Granja VIP.

La Granjera además de salir de la Tabla de Nominados, tendrá poder sobre la Traición de hoy, escogiendo a quién salvar y a quién meter a la tabla. No obstante, no debemos olvidar que el pico de “Copetes” podría cambiar todo de último minuto.