Este día tú puedes hacer la diferencia en La Granja VIP, pues estaremos viviendo un Viernes de Traición más, el cuál probablemente lo cambiará todo, por lo que las votaciones serán más que importantes para definir el futuro de los Granjeros en esta segunda temporada.

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Conforme han avanzado las semanas, el reality show que le ha dado la vuelta a México ha comenzado a tornarse cada vez más cerrado y esta semana no es la excepción, pues la placa de Nominados ha sorprendido a más de uno, por lo que tendrás hasta las 11:59 pm para votar este viernes y que así elijas quién o quienes de los nominados debería permanecer en el programa.

¿Quiénes son los participantes nominados esta semana en La Granja VIP?

Esta semana ha sido una de las más intensas de toda la temporada en donde hemos visto de todo, misma que cuenta con:

Niurka

Mario “Mono” Osuna

Kevyn

Kunno

Es importante que recuerdes que Ivonne también formaba parte de la placa de Nominados, pero el Jueves de Salvación logró salir victoriosa del reto, por lo que no sólo ha asegurado su permanencia una semana más dentro del programa, sino que este viernes podrá traicionar a Mane o Bebeshita, lo que podría significar la salida de una de ellas.

¿Quiénes han sido los eliminados de La Granja VIP?

Esta segunda temporada La Granja VIP ha logrado mostrar el lado más animal de los Granjeros y no todos se han podido mantener, tal es el caso de: