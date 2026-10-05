La herradura de oro llegó a manos de Pablo Montero: ¿qué beneficio recibirá en La Granja VIP?

Pablo Montero volvió a convertirse en protagonista de La Granja VIP luego de encontrar una de las misteriosas herraduras escondidas dentro del reality. El cantante logró hacerse con la pieza dorada, pero ahora la gran pregunta es qué ventaja recibirá gracias a este inesperado hallazgo. La dinámica comenzó después de que se escondieran cada una de estas piezas está relacionada con beneficios especiales que serán otorgados durante la siguiente semana, por lo que encontrarlas puede convertirse en una importante ventaja dentro de la competencia.

¿En qué consiste encontrar una herradura en La Granja VIP?

La herradura funciona como una especie de recompensa especial dentro de las dinámicas del reality. A diferencia de la prueba del Capataz, que otorga beneficios como inmunidad y acceso a una habitación privada, las herraduras fueron planteadas como una dinámica independiente con ventajas que impactarán la competencia durante la semana siguiente.

En el caso de Pablo Montero, haber encontrado la herradura de oro podría darle una posición favorable frente al resto de los Granjeros, especialmente porque llega a una semana en la que deberá enfrentar nuevas pruebas, nominaciones y decisiones que pueden modificar las alianzas dentro de la casa. Por ahora, el beneficio exacto de la herradura dorada no ha sido revelado oficialmente. También cabe señalar que todavía quedaba una herradura escondida y que los beneficios concretos serían conocidos posteriormente.

El hallazgo llega, además, en un momento particular para Pablo, quien acaba de ser señalado como el peor Peón de la semana debido a las faltas que cometió y que afectaron el presupuesto de los habitantes. Ahora, la herradura podría representar para el cantante una oportunidad para darle la vuelta a su situación dentro de la competencia. La incógnita está en saber qué poder le entregará esta pieza y qué hará Pablo con él cuando finalmente se revele su beneficio.