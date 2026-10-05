Pablo Montero calificado como el PEOR PEÓN de la semana; así reaccionó el Granjero

Por segunda semana consecutiva Mono Osuna se convirtió en el Capataz de La Granja VIP y tuvo que elegir a quien tuvo el mejor desempeño para coronarlo como el Peón de oro, optó por Ivonne Montero quien a su vez eligió al peor y señaló a Pablo Montero.

A pesar de sus amplios conocimientos sobre las labores que requiere La Granja, como el cuidado de los animales, Pablo Montero fue nombrado como el peor Peón de la semana y reaccionó con sorpresa.

Ivonne le explicó que no lo señaló por una cuestión de rendimiento, esfuerzo o disposición, sino por la cantidad de faltas que tuvo y afectaron el presupuesto de todos.

Y es que el cantante cometió una serie de errores a lo largo de la semana, por ejemplo, se sentó varias veces en las camas de La Granja y comió alimentos que no le correspondían.

Aunque Pablo se mostró molesto en un inicio porque las razones para ser calificado como el peor no tuvieron nada que ver con el trabajo que realizó y explicó que sus labores fueron especialmente difíciles cuando lo encadenaron a Natalia Alcocer, al final se mostró optimista y dispuesto a seguir trabajando.

Al fin saldrá del granero, Ivonne Montero fue nombrada como el Peón de oro

Mono Osuna eligió a Ivonne Montero como el Peón de oro quien tuvo que realizar dichas labores por tres semanas consecutivas. La primera vez por decisión propia, pero las siguientes dos, por ser nombrada como la peor.

El Capataz le dijo que fueron tres semanas de muchísimo crecimiento y aprendizaje. "La primera semana cometió algunos errores, pero después de ahí solo ha sido crecimiento, es por eso que en esta etapa de La Granja creo que no hay nadie que se lo merezca más".

La actriz dijo que se sientía muy honrada y envió un mensaje a su pequeña: "para que veas hija que la disciplina, el esfuerzo y la constancia siempre te llegan a lograr la excelencia".

Ivonne compartió que la segunda semana fue la más difícil, pero que en la tercera logró la aceptación y solo tuvo ganas de sobresalir, incluso, afirmó que va extrañar el molino porque le estaba fortaleciendo las piernas, "pero me siento muy contenta, muy orgullosa y si me vuelve a tocar lo haría con muchísimo gusto", dijo la actriz.