Manelyk González ganó, este fue el beneficio que recibió por ser “el más gallito” de la semana

Manelyk González siempre es confrontativa cuando debe nominar a alguien por lo que, por segunda ocasión, fue elegida por el público como "el más gallito" de la semana. Este domingo se dio a conocer el beneficio que obtuvo, una ventaja que sorprenderá a todos.

En esta ocasión no hubo visita sorpresa sino una búsqueda en medio de la lluvia. Eleazar Gómez se encargó de esconder dos herraduras, cada una con un color diferente que otorgará beneficios especiales la siguiente semana.

Mane tuvo la ventaja no solo de salir a buscar las herraduras antes que nadie, sino que recicbió ayuda por parte de Kristal Silva y Adal Ramones quienes les dieron pistas para localizar el valioso objeto que podría cambiar el juego.

Todavía hay una herradura escondida y aún no se sabe cuáles son los beneficios que otorgará, pero es seguro que Mane tendrá una ventaja especial.

¿Por qué Manelyk fue nombrada como "el más gallito" de la semana?

El pasado miércoles de Asamblea Manelyk encaró a Natalia Alcocer, aunque inició diciendo que le parece una mujer muy inteligente la tachó de hipócrita y manipuladora.

La reina de los realities le dijo doble cara y le aseguró que las actitudes que ha tenido la conductora le han confirmado que no es posible confiar en ella porque solo le dice a los demás lo que quieren escuchar.

Mane le recalcó que no forma parte de su equipo, "ese jueguito tuyo o careta que traes, que nadie te cree, de soy sor Natalia, estás haciendo el ridículo, mejor quítatela y se de verdad quién eres porque nadie te cree", declaró la influencer.

Cabe señalar que esta es la segunda vez que Mane gana el reconocimiento como "el más gallito". La primera vez fue por nominar a Rafael Mercadante la primera semana. En ese momento ganó una noche en la suite del Capataz al lado de sus amigos Azalia Ojeda, la Bebeshita y Fernando Lozada.