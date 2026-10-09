¡La mordió! Azalia compró una manzana por 10 mil pesos y ahora tiene este gran PODER

Esta semana ha sido de tentaciones en La Granja VIP. Muchos de los Granjeros no han podido resistir la oferta y, sin importarles cómo afectarán a los demás, han aceptado el trato que Adal Ramones les puso en la mesa. Azalia Ojeda no fue la excepción y su poder lo cambiará todo el viernes de Traición.

Antes de concluir la gala de Salvación, “la negra” fue llamada por Adal para hacerle una interesante propuesta: “sé que tienes cuentas pendientes con varios Granjeros, crees que se han salido con la suya, pero eso podría cambiar, tienes la oportunidad de tomar el control”.

Enfrente de Azalia se encontraba una manzana. El conductor le explicó que, si la mordía, compraría la Traición del viernes. Es decir, le arrebataría a Ivonne Montero, la ganadora del jueves de Salvación, la oportunidad de elegir a quién enviar a la Tabla de Nominados.

“Nadie se espera este giro y podrías dar un golpe letal, porque quien decidas subir en la Tabla podría ser el próximo eliminado de La Granja, el destino de alguien está en tus manos”, dijo Adal a Azalia.

Para terminar de convencer a la Granjea el conductor le expresó: “Si decides no hacerlo otro Granjero podría interesarse en comprar esta Traición que te estoy ofreciendo a ti, así que por qué no utilizarla a tu favor".

La negra preguntó si al comer la manzana, además de ganar el poder de elegir quién va a la Tabla de Nominados, recibiría inmunidad por esta semana. Adal le confirmó que así sería y eso fue suficiente para que Azalia mordiera la fruta.

Esto les costará a todos los Granjeros la Traición de Azalia Ojeda

La Traición que ahora está en manos de Azalia Ojeda afectará a todos los Granjeros debido a que se les descontarán 10 mil pesos de su presupuesto.

Tras el trato, el viernes de Traición Ivonne Montero solo podrá elegir a quién de los nominados salvar, pero no a quién poner en riesgo de salir.

El cambio será una sorpresa de último momento porque se pidió a la negra no mencionar nada sobre el acuerdo.

