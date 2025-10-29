inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP
Video

Malleza le saca toda la sopa a Carolina Ross, la primera eliminada de La Granja VIP

Carolina Ross reveló todo en una charla con Malleza tras convertirse en la primera eliminada de La Granja VIP.

La Granja VIP
Compartir
  •   Copiar enlace

Después de su salida de La Granja VIP, Carolina Ross se sentó con Malleza, quien no perdió tiempo y le sacó toda la sopa. Entre risas, confesiones y verdades, la cantante habló de sus experiencias dentro del rancho, las estrategias que vio y lo que realmente piensa de sus excompañeros.

La Granja VIP
Carolina Ross
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×