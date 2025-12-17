Ernesto Cázares rompe el silencio tras su lesión: “Pensé que se me había roto el hueso”

Ernesto Cázares habló abiertamente sobre la lesión que sufrió durante un salto de alto riesgo en Exatlón México, confesando que en el momento sintió que el tobillo “tronó” y pensó que se había roto un hueso, aunque el servicio médico descartó una ruptura y confirmó que se trata de un accidente menor que requerirá reposo por algunos días, señalando que no hay mayor motivo de preocupación, pero que será necesario esperar el veredicto final para conocer cuándo podrá volver a competir al cien por ciento.