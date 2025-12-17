Exatlón México | Mejores Momentos | Mono lidera la racha del Equipo Rojo en la novena temporada y la tensión comienza a disiparse

En Exatlón México, Mono volvió a poner en alto el nombre del Equipo Rojo al celebrar una creciente racha de victorias que ha cambiado el ánimo dentro del grupo, dinámica que se ha visto reforzada con la llegada de Jair, el nuevo refuerzo. Thayli rompió el silencio sobre el momento más complicado de la noche al revelar que el episodio vivido durante el duelo fue diagnosticado por el servicio médico como un ataque de ansiedad, por lo que recibió indicaciones de reposo y tranquilidad para priorizar su bienestar.