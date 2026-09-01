¿Qué significa ser capataz en La Granja VIP Segunda Temporada?

Con el arranque inminente de La Granja VIP Segunda Temporada, los seguidores del reality comienzan a analizar los elementos clave que definirán la convivencia y las estrategias dentro de la granja más famosa de México.

Entre la rutina y las pruebas, existe una figura central que puede modificar de forma importante la dinámica del grupo: el Capataz. Más allá de portar la distinción del mando, este rol semanal se posiciona como el eje sobre el cual giran las alianzas, las tensiones y el rumbo de las eliminaciones.

¿Qué es el Capaz en La Granja VIP?

Los beneficios del líder semanal en la primera temporada de la Granja VIP incluyeron:

Control de las labores: Es el encargado directo de repartir y vigilar las tareas entre los "peones". Su capacidad de gestión es crítica, ya que un mal desempeño en el cuidado de los animales o en el mantenimiento del rancho puede desencadenar sanciones en la comida de todos.

Recámara VIP: La celebridad que consiga esta posición abandona el granero comunitario para instalarse en una suite privada equipada con mayores comodidades. Además, tiene el privilegio de invitar a un compañero para compartir el espacio, una oportunidad idónea para pactar alianzas a puerta cerrada.

Inmunidad total: El Capataz queda blindado ante cualquier proceso de nominación durante los siguientes siete días. Sus compañeros no pueden votarlo para abandonar la competencia, lo que le permite mover sus piezas estratégicas con tranquilidad.

Exención de La Asamblea: El líder no emite voto ni participa activamente en La Asamblea donde se discuten las nominaciones, manteniéndose al margen de las confrontaciones directas pero cediendo terreno en el debate público.

¿Cuándo comienza La Granja VIP 2026?