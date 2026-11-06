¿Los Granjeros tendrán que ajustarse? Así quedó el presupuesto tras sus multas en la semana 9 de La Granja VIP

Como cada semana, durante la Gala del viernes de Traición, el Tío Pepe hace una evaluación general y decide qué presupuesto autorizará a los Granjeros. El Mayoral se mostró satisfecho con el desempeño de Rafael Mercadante como Capataz y fue generoso con la cifra.

El Mayoral felicitó al Capataz porque, dijo, logró algo importante en la semana: coinciliar los intereses y lograr una buena tregua para que todo funcionara y fluyera mejor, lo que permitió que La Granja estuviera en buen estado.

Extendió la felicitación a todos los Granjeros porque forman parte de un equipo que, además de las labores cotidianas, cumplieron con la tarea de la semana que fue construir un lugar para recibir a los conejitos.

No obstante, el Tío Pepe también aclaró que no todo fue perfecto. Explicó que en una ocasión los Peones no se despertaron ni se levantaron a tiempo para iniciar las tareas y “La Granja no espera, los animales deben ser atendidos oportunamente todos los días”.

Por todo lo anterior les autorizó un presupuesto de 38 mil Plata Cash, muy cerca del máximo semanala que puede ser de 40 mil.

Las multas dejaron a Los Granjeros con un presupuesto muy bajo

Las multas esta semana estuvieron a la orden del día. Incluso, Adal Ramones les dijo que parece que ya no les importa porque, luego de haber subido el presupuesto al entregar algo que les importaba, terminaron cometiendo múltiples faltas.

“Podrían meterse en serios problemas y terminar todos comiendo como Peones”, les advirtió el conductor y les explicó que al final solo recibirán 10 mil 37 Plata Cash.

Presupuesto semanal

Adal luego les explicó cómo desperdiciaron su dinero: