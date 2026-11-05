OFICIAL, ya puedes votar para salvar a un nominado en la semana 9 de La Granja VIP; estos son los pasos para emitir tu voto

Es oficial, durante la Gala de este martes 04 de noviembre se ha dado a conocer que las votaciones para salvar a uno de los nominados en la semana 9 de La Granja VIP quedan abiertas a partir de este momento. El voto del público es fundamental para salvar a un Granjero y evitar que quede eliminado el próximo domingo 08 de noviembre por lo que a continuación te decimos cómo emitir tu voto paso a paso.

La Granja VIP: ¿Cómo votar para salvar a un nominado y evitar que quede eliminado de la competencia?

Realizar este proceso es sumamente sencillo, rápido y gratuito. Solo deberás contar con acceso a una red de internet estable y listo. El proceso consiste en ingresar a nuestro sitio web de Azteca UNO DANDO CLICK AQUÍ, una vez que estés dentro te dirigirás a la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior izquierda, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “Vota” y listo, te aparecerán los nombres de los nominados en riesgo. Tendrás solo 10 votos para repartir. Por otro lado, para votar de forma directa solo deberás DAR CLICK AQUÍ.

¿Cómo funcionan los votos extra en La Granja VIP?

El público tiene la oportunidad de duplicar sus votos a través de un sencillo paso el cual consiste en completar los primeros 10 votos, una vez que los haya otorgado la plataforma dará la opción de obtener más votos. A partir de este paso solo deberá seguir las indicaciones que aparecen en pantalla, uno de ellos es el registro de un correo electrónico, una vez que complete esto se te otorgarán 10 votos más; es decir el público pasará de haber tenido 10 a 20 votos en total.

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¿Qué sucede los Miércoles en La Granja VIP?

Cada día de la semana se llevan a cabo diversas dinámicas en La Granja VIP. Los miércoles se realiza “La Asamblea” en donde los Granjeros tienen que sincerarse cara a cara y nominar a uno de sus compañeros, esto de forma completamente en vivo. Tienen que decir todas y cada una de sus razones para justificar la nominación a determinador Granjero, algo que genera conflictos e incluso puede terminar con alianzas así como crear un momento lleno de tensión. La persona con más votos en su contra se suma a la Tabla de Nominación.

La Asamblea de La Granja VIP puedes seguirla a través de nuestro sitio web DANDO CLICK AQUÍ, esta inicia en punto de las 8: 30 pm, tiempo del centro de la Ciudad de México. Por otro lado, te recomendamos activar las notificaciones de nuestro sitio web para enterarte de todas las noticias más relevantes de La Granja VIP, votaciones y todo lo referente al reality favorito de la televisión.