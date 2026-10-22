Manelyk ROMPE LAS REGLAS de La Granja VIP con una travesura y Mono Osuna se justifica: “Muertos de hambre” (VIDEO)

Además de los casi 15 mil pesos que se gastó Kunno para hacer una pijamada con sus amigos en La Granja VIP, ahora Manelyk derrochó parte del presupuesto en multas. Todo porque los Peones fueron excluidos de una actividad especial para Granjeros, así que no quisieron quedarse con las ganas de comer delicioso y junto a Mono Osuna y Bebeshita, armaron su propia “carnita asada”, sin importarles que tienen prohibido comer ciertas cosas por el rol que les tocó para la semana 7.