¿Pueden tener celular? La verdad sobre si los participantes de La Granja VIP tenían acceso a su teléfono?

La edición de 2025 de La Granja VIP en México sin duda alguna fue un éxito ya que alcanzó 800 millones de vistas y 85 millones de votos por lo que fue el favorito del público, mismo que semana a semana participó de manera activa y tuvo un papel fundamental dentro del reality. Es por eso que en esta ocasión te contamos detalles sobre algunas de las restricciones que los granjeros tuvieron.

La Granja VIP: ¿Los granjeros tenían acceso a su teléfono?

Algunas personas se preguntan si los granjeros tenían acceso a su teléfono durante las semanas en las que fueron parte del reality; la respuesta es no ya que una de las restricciones al momento de ingresar a la granja era despojarse de sus dispositivos electrónicos; entre ellos su teléfono celular ya que dentro del tiempo que estuvieran dentro no debían tener acceso a internet ni comunicación con el exterior pues el aislamiento social es un elemento clave La Granja VIP.

Es importante mencionar que los granjeros, durante el reality, recibieron un celular, sin embargo la dinámica fue muy precisa ya que con dicho dispositivo móvil debían capturar fotografías de momentos únicos y especiales como su paso por la granja y paisajes. Ese momento fue uno de los más especiales ya que los granjeros aprovecharos para hablar con la cámara y enseñar a través del lente qué era lo que estaban viviendo.

La Granja VIP: ¿Quiénes fueron los participantes y quién ganó el primer lugar?

La Granja VIP contó con la presencia de 16 granjeros quiénes fueron : Lola Cortés, Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori, La Bea, Eleazar Gómez, Omahi, Lis Vega, Carolina Ross, Kike Mayagoitia, Manola Díez, César Doroteo “Teo”, Alberto del Río “El Patrón”, Sandra Itzel, Kim Shantal, Jawy Méndez y Alfredo Adame. Sin embargo, el primer lugar se lo llevó este último, también conocido como “El Golden Boy”, quien se llevó a casa nada más y nada menos que dos millones de pesos así como el trofeo oficial conocido como el Gallo de Oro. De acuerdo con Adame, la cantidad de dinero la iba invertir en la carrera de su nieto, "Les voy a decir una cosa, de ese dinero parte va a ser para pagarle la carrera de abogado a mi nieto, y a mi nieta también para otras cosas" fueron algunas palabras del ganador el día de la gran final de La Granja VIP.