Manelyk González le pregunta a Niurka Marcos sobre Ivonne Montero en La Granja VIP: “¿Cuántas semanas más vamos a ignorarla sin llevarla a la tabla?”

Manelyk González puso sobre la mesa la posibilidad de nominar a Ivonne Montero durante una conversación con Niurka Marcos en La Granja VIP. Al revisar la decisión de evitar intercambios con su compañera, Mane preguntó cuánto tiempo más continuarían con esa estrategia y recibió una aclaración sobre cómo podían actuar durante las nominaciones.

¿Qué dijeron Manelyk y Niurka sobre Ivonne Montero en La Granja VIP?

La charla comenzó con una observación de González sobre las actividades de los Peones. Desde su perspectiva, esas responsabilidades ofrecen más oportunidades de aparecer en el contenido del programa, porque abarcan distintos momentos del día, incluidas las tareas del molino.

Después, Mane recordó que anteriormente habían optado por dejar de confrontar a Montero. Explicó que tomó esa postura al considerar que los señalamientos que le hicieron no impidieron que su compañera obtuviera el reconocimiento de El Más Gallito. “De cuando nosotros la pusimos, que le dijimos de cosas, si así se ganó el gallito, yo dije: ‘Hay que dejarla en paz’”, comentó.

Sin embargo, la granjera cuestionó cuánto tiempo debían mantener ese planteamiento: “Hay que ignorarla, que se apague. Pero, güey, ¿cuántas semanas más la vamos a ignorar?”.

Niurka distinguió entonces dos decisiones: evitar participar en las conversaciones o situaciones de Ivonne y seguir considerándola al repartir los votos. “Ignorarla de participar en su contenido”, precisó, antes de aclarar que eso no significaba dejar de nominarla.

Los señalamientos de Niurka y la respuesta de Ivonne Montero

La posibilidad de votar por Ivonne ya había aparecido en otras conversaciones. En una publicación del 2 de noviembre, Niurka contó a Julio Camejo y Kevyn Contreras que había propuesto al equipo contrario nominar a Montero. Entre sus argumentos, cuestionó el trato de la actriz hacia algunos compañeros.

Un día después, Manelyk y Niurka coincidieron en considerar a Ivonne para la nominación, con la intención de conocer el respaldo que podía recibir del público. Los cuestionamientos también llegaron a La Asamblea del 4 de noviembre, cuando González votó por Montero y señaló que, desde su perspectiva, no participaba en las estrategias de los Disfuncionales.

Ivonne rechazó tener que justificar su comportamiento y, posteriormente, explicó que permanecer en ese grupo era una decisión propia. Defendió además su forma de competir: “Mi manera de brillar es otra”.