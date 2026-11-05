Ivonne Montero se desahoga tras su cruce con Manelyk González: “Mi manera de brillar es otra”

Ivonne Montero se desahogó después de su enfrentamiento con Manelyk González en La Asamblea de La Granja VIP. Durante una conversación en la que intervino Rafael Mercadante, la actriz retomó los cuestionamientos que recibió sobre su participación y defendió su derecho a competir sin adoptar la forma de actuar de su compañera: “Mi manera de brillar es otra”.

Ivonne Montero defiende su lugar con los Disfuncionales en La Granja VIP

Uno de los señalamientos de Mane durante la nominación fue que, desde su perspectiva, Ivonne no era tomada en cuenta por los Disfuncionales ni participaba en sus estrategias. Al hablar después sobre ese comentario, Montero explicó que permanecer con ese grupo había sido una decisión propia.

“Si yo he querido mantenerme ahí, es porque quiero estar ahí”, expresó. También reconoció que había tenido fricciones con sus compañeros, pero cuestionó que esas diferencias fueran un impedimento para seguir compartiendo equipo.

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La actriz enumeró otras posibilidades que, según dijo, tenía disponibles: competir por su cuenta, proponerle una unión a Fernando o acercarse al otro grupo. “Por supuesto que me puedo ir a jugar sola”, aseguró.

Para Ivonne, tampoco correspondía explicarle a Manelyk cada una de sus decisiones. En su desahogo insistió en que no cambiaría su comportamiento para satisfacer las expectativas de su compañera y volvió sobre algo que ya le había dicho durante el enfrentamiento: “Con ella no puedo tener una conversación de más de cinco minutos. No hay tema”.

Mientras la escuchaba, Rafa le pidió que se relajara y la animó a soltar lo ocurrido.

¿Qué le dijo Manelyk González a Ivonne Montero en La Asamblea?

El intercambio comenzó cuando Manelyk eligió a Ivonne para darle su voto de nominación. Al explicar sus razones, sostuvo que la actriz no le provocaba ninguna reacción y cuestionó lo que había mostrado hasta ese momento en la competencia.

“Creo que eres innecesaria en La Granja”, afirmó Mane, quien también aseguró que seguía viéndola como en la primera semana. Su argumento incluyó la idea de que Montero debía reconocer que estaba sola y decidir cómo continuar.

Durante su derecho de réplica, Ivonne rechazó tener que demostrarle algo a su compañera: “¿A ti quién te dijo que te tengo que rendir cuentas de las cosas que hago?”. Entre interrupciones, le pidió que respetara su turno y defendió tanto su personalidad como su trayectoria.

“Yo vengo a hacer mi juego, ¿te guste o no?”, respondió.