¿Quién es Manelyk González? Conoce a la decimocuarta Granjera confirmada de La Granja VIP Segunda Temporada

¡La Reina de los Reality Shows llega a La Granja VIP Segunda Temporada! A medida que la gran fecha de estreno se acerca, las revelaciones en torno al programa se vuelven más potentes. Este miércoles, 2 de agosto, se confirmó a Manelyk González como la decimocuarta Granjera y aquí te compartimos un poco de su trayectoria, para que no le pierdas la vista en este nuevo proyecto.

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¿Quién es Manelyk González? Así ha sido la trayectoria de la decimocuarta Granjera confirmada

Con 37 años de edad y una prolífica trayectoria en el mundo de la televisión, Manelyk González se ha ganado el apodo de “La Reina de los Reality Shows”. La celebridad saltó a la fama internacional en 2014, luego de ser partícipe de un reconocido programa de telerrealidad de convivencia vacacional, del cual fue parte siete temporadas; además de participar en spin-offs relacionados con el formato.

Desde entonces, ha sido parte de múltiples realities de convivencia, llegando a la placa de finalistas, pues siempre logra cautivar a los televidentes con su personalidad fuerte y su gran carisma. Dicho esto, ¿crees que sea capaz de repetir la hazaña en La Granja VIP Segunda Temporada?

Además de destacar como una reconocida personalidad de televisión, Manelyk también es creadora de contenido y empresaria. Tan sólo en su cuenta oficial de Instagram cuenta con casi 16 millones de seguidores.

¿Cuándo inicia La Granja VIP Segunda Temporada y dónde ver?

El gran estreno de La Granja VIP Segunda Temporada será este domingo, 6 de septiembre, en punto de las 8:00 p.m. (hora del centro de México) por la señal de Azteca UNO. Esta segunda entrega podrá seguirse completamente en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+, donde encontrarás el 24/7, además de los programas habituales y las galas de eliminación. También podrás seguir el reality en nuestra página web oficial y la app móvil TV Azteca En Vivo.

La Granja VIP: Lista completa de Granjeros Confirmados para la Segunda Temporada

Hasta el momento se han revelado 14 de los 20 Granjeros que formarán parte del reality. Así luce la lista completa tras la revelación de hoy:



Para esta segunda entrega, Adal Ramones regresa al mando de la conducción, mientras que Kristal Silva será Co-Conductora y Mallezaa tomará el rol de Host Digital. En cuanto al panel de Críticos, este estará conformado por Flor Rubio, ⁠Ferka, Rey Grupero y Linet Puente.