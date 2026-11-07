Mono Osuna le reclama a Bebeshita por no tenerlo en cuenta, pero hace una autocrítica: “Soy muy duro contigo”

Mario “Mono” Osuna le reclamó a Daniela Alexis “Bebeshita” por no mencionarlo al hablar de los compañeros que la han apoyado en La Granja VIP. Durante la conversación, la granjera aseguró que se trató de un olvido, mientras que él recordó otra ocasión en la que tampoco lo había incluido y reconoció la dureza con la que a veces le habla.

¿Por qué Mono Osuna le reclamó a Bebeshita en La Granja VIP?

La charla comenzó cuando Bebeshita habló del tiempo que había dedicado a pensar en Kevyn Contreras, conocido como Bicolor, y a generar contenido con él. También recordó una pregunta que le habían hecho sobre lo más bonito que había vivido en el programa, con la condición de responder sin mencionarlo. Según contó, eligió destacar sus momentos con La Resistencia.

Fue entonces cuando Osuna intervino: “No me mencionaste”. Daniela admitió que se le había pasado, aunque aclaró que estaba recordando una conversación específica con Manelyk González, en la que ambas habían hablado de su amistad y de ser leales.

“Me refiero a la plática cuando le dije de Kevyn y Mane me dijo: ‘Ya, somos amigas, confía en mí’”, explicó. La respuesta de Mono fue señalar que también forma parte de su equipo: “Soy de La Resistencia. Y yo te he dicho muchas veces que yo te aprecio”.

Bebeshita aclara el olvido y Mono reconoce cómo le habla

“Te lo juro, no lo hice de mal”, respondió Bebeshita. Sin embargo, el exfutbolista tenía otro ejemplo: recordó que la había escuchado dirigirse a su mamá a través de una cámara y mencionar a otros compañeros como sus apoyos, sin nombrarlo a él.

Para explicar a qué se refería, Mono imitó la manera de hablar de Daniela y reprodujo aquella intervención. Después contó que estaba lavando los platos cuando la escuchó y que, mientras ella enumeraba a quienes estaban con ella, él pensaba: “Falto yo, por favor”.

Bebeshita volvió a atribuirlo a un descuido. “No lo hice en mala onda, bonito, se me fue”, insistió durante el intercambio. Osuna, por su parte, aseguró: “Yo no me agüito”, y más adelante añadió: “No pasa nada”.

La conversación también dio lugar a una observación del granjero sobre su propia manera de dirigirse a ella. “Sé que te digo las cosas muy duramente”, reconoció. Daniela respondió que ese no era el motivo por el que había omitido mencionarlo y reiteró que se le había olvidado incluirlo.