Natalia Alcocer apoya a Ivonne Montero en medio de su conflicto con Niurka: “No estás sola”

Natalia Alcocer le ofreció su apoyo a Ivonne Montero durante una conversación sobre sus diferencias con Niurka Marcos en La Granja VIP. Después de escuchar a su compañera explicar por qué no quería formar una alianza, la granjera intervino y fue directa: “Pues ahora no estás sola. Estoy yo”.

Natalia Alcocer apoya a Ivonne Montero en La Granja VIP

La charla comenzó con Montero hablando de los comentarios que, según relató, recibía de otros granjeros pese a mantenerse callada. Al explicar cómo quería continuar su participación, dejó claro que no le nacía establecer una alianza y que estaba dispuesta a seguir por su cuenta.

“Prefiero irme sola”, expresó. También aseguró que se sentía contenta y satisfecha con lo que había mostrado durante el programa: “Estoy dándolo todo, la gente me conoce”. Desde su perspectiva, no era la primera vez que atravesaba una situación semejante en una competencia, pues afirmó que en otras experiencias también la habían hecho menos.

Fue entonces cuando Natalia le dijo que contaba con ella. Ivonne, por su parte, insistió en que no pensaba modificar su manera de ser: “Y no voy a cambiar. Así soy”.

La conversación se produce en medio de diferencias que también han alcanzado las estrategias del programa. El 2 de noviembre, Niurka había contado a Julio Camejo y Kevyn Contreras que propuso al equipo rival nominar a Montero. Entre sus argumentos, mencionó que su compañera todavía no había enfrentado el riesgo de eliminación.

Natalia Alcocer cuenta qué le dijo a Niurka Marcos

Después de respaldar a Ivonne, Alcocer compartió su propia versión sobre el distanciamiento con Niurka. Según contó, se había acercado a ella para explicarle que jugar de manera diferente no significaba dejar de quererla.

“A lo mejor en este reality no estamos en la misma sintonía. Pero eso no va a hacer que yo te deje de querer. Simplemente estamos jugando diferente”, recordó haberle dicho.

Natalia sostuvo que también había defendido su derecho a conocer a Kunno y Manelyk González al principio del reality, sin adoptar diferencias que ella no tenía con ellos. “Soy tu amiga, no soy tu hija. Y tengo todo el derecho a querer pensar en este reality diferente a ti”, expresó al reconstruir aquella conversación.