¿Quién es el Bruno Espino, el novio de Niurka que la apoya en La Granja VIP?

Dentro de La Granja VIP Segunda Temporada, Niurka Marcos no solo ha acaparado reflectores por su fuerte personalidad y sus directas estrategias de juego, sino también por la calidez con la que habla de su vida personal. En las pláticas de sobremesa, la vedette cubana ha abierto su corazón para compartir detalles sobre su relación amorosa con Bruno Espino, el hombre que hoy se ha convertido en su mayor pilar y seguidor desde el exterior.

¿Quién es Bruno Espino, novio de Niurka?

Bruno Espino, originario de Veracruz, es un profesional multifacético de casi 39 años que ha sabido reinventarse con el tiempo. Aunque en sus primeros años cursó la carrera de odontología, su verdadera vocación siempre estuvo ligada al mundo del espectáculo. Con el tiempo, decidió volcar su energía por completo hacia la actuación, el modelaje y la danza, tomando diversas formaciones académicas para perfeccionar su presencia escénica, como contó Niurka en el reality.

Durante las transmisiones Niurka recordó entre risas cómo sus caminos se cruzaron inicialmente cuando él se desempeñaba como stripper y bailarín en producciones teatrales. Fue precisamente tras bambalinas y compartiendo escenario donde la química entre ambos detonó. Lo que comenzó como un entendimiento profesional rápido evolucionó en un noviazgo sólido, el cual cobró gran relevancia pública tras oficializarse en redes sociales, en donde comparten sus proyectos, viajes y convivencia familiar.

La artista cubana no escatima en elogios para calificar a su pareja en el día a día. Lejos de las luces del escenario, lo describe como un hombre sumamente amoroso, atento y protector, que ha sabido acompañarla en cada etapa con empatía y respaldo a sus proyectos en televisión. "Desde el inicio me dijo que era todo o nada", dijo Niurka durante su estancia en La Granja VIP Segunda Temporada.

¿Dónde ver La Granja VIP Segunda Temporada?

Para tener acceso total, el 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada debes saber que está disponible en la plataforma Disney+, además de los resúmenes estelares transmitidos a las 8:30 pm por la señal de Azteca UNO.

