El día que Ernesto Cázares le “calló la boca” al Mono Osuna con una jugada maestra

Cada jornada del Exatlón México se vive al máximo y los participantes llegan al límite tratando de dar los mejores resultados. Esto ha propiciado ciertos "desencuentros" entre los atletas, como el que tuvo Ernesto Cázares con Mario "Mono" Osuna, quien trató de burlarse de él por su desempeño, pero terminó llevándose una lección que no se esperaba.

Se trata de la vez que corrieron en el mismo circuito y "Neto" se quedó atrás por mucho debido a la velocidad de su rival. Y aunque todos creían que era un punto perdido para "los azules", el marcador dio la vuelta por culpa de un error del "Mono", quien en el afán de mostrar su superioridad en esta carrera, se confió de más y dejó ir un triunfo que tenía casi seguro.

Ernesto Cázares le dio una inesperada lección a Mario “Mono” Osuna en Exatlón México|Instagram. @exatlonmx

Así fue como Mario "Mono" Osuna se burló de Ernesto Cázares, sin saber lo que le esperaba

Durante esta ardua carrera, el futbolista mexicano llegó primero a la zona de tiro y de inmediato derribó tres de los cuatro objetivos. Sin embargo, al darse cuenta de que todavía le llevaba mucha ventaja a su rival, se acostó en el piso fingiendo descansar.

Esto despertó la molestia de Ernesto Cázares, que no dudó en reprocharle mientras intentaba anotar. Lo que nadie vio venir, fue que la suerte terminaría traicionando a Mario "Mono" Osuna, pues se le dificultó el último tiro y al final fue el veracruzano el que se llevó la victoria, lo que muchos fanáticos de Exatlón México 2025 catalogaron como un momento en el que "le calló la boca" sin tener que decir nada.

¿Cómo empezó la rivalidad de Ernesto Cázares y Mario "Mono" Osuna?

Las rencillas entre los campeones del Exatlón México comenzaron durante la edición 2025, cuando se volvieron asiduos contrincantes en los circuitos. Y es que a pesar de que tienen en común la pasión por el deporte y un espíritu competitivo nato, al estar en equipos contrarios su convivencia se ha vuelto un tanto áspera.

Fue así que en cada ocasión en las que les tocó enfrentarse, comenzaron a darse ciertas actitudes que dejaron en claro que son rivales acérrimos, al menos mientras están en la competencia. A esto se le suman los roces que "Mono" Osuna ha tenido con otros integrantes de "los azules", como Adrián Leo, quien fue su principal enemigo en la temporada 2024, cuando el futbolista se coronó como ganador absoluto.