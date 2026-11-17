La tregua que Niurka hizo con Ivonne Montero en La Granja VIP ya quedó en el pasado. Así que ahora que su enemistad está más fuerte que nunca, la “mujer escándalo” ya dejó claro que le enfurece que los demás consideren a la actriz como una estratega, pues ella está segura de que la suerte le durará muy poco y sus días en la competencia podrían estar a punto de terminar.

Así se lo advirtió a Julio Camejo, con el que tuvo una discusión porque no le parece que diga que su rival está haciendo un buen juego, cuando al menos desde su perspectiva, está replicando comportamientos del pasado creyendo que le van a funcionar igual. Por lo que Niurka sentenció que Ivonne Montero lo único que hace es hablar con las cámaras, pero en su caso ya es algo muy visto y cualquiera puede replicarlo.

“Yo te digo a ti con esta seguridad con la que me estás oyendo, que todo por servir se acaba. Eso es un formato que ella trae muy viejo, austero, ¡muy de la ching4d4! Vienen otras cosas como ellos (Kunno y Mane), que arrastran a ese concepto todo viejo. Lo único que hace es que habla con la cámara, pero Mane también sabe, tú lo haces, la única que no lo hace soy yo. Entonces, no estés enalteciendo algo que ya está añejo”, dijo furiosa la vedette.

¿Cuál es la estrategia de Ivonne Montero en La Granja VIP? Esto creen sus adversarios

En cuanto a cuál sería el plan que la actriz mexicana se trae entre manos, Julio Camejo piensa que la fortaleza de Ivonne es que puede dirigir la narrativa de su historia tanto como quiera justamente gracias a que es muy buena hablando ante las cámaras. Además de que señaló que hay cosas que podrían ser a propósito para que la capten, como cuando supuestamente se tarda mucho limpiándole a los animales y al final es algo que termina dándole foco.

De modo que para él, todas estas estrategias son las que le están funcionando y él sí considera que su colega está siendo una gran jugadora, tanto así que se salvó de ser eliminada y logró sacar a Rafa Mercadante. Mientras que Niurka insistió en que el papel de “víctima” de Ivonne Montero ya se desgastó demasiado para La Granja VIP y no ve posibilidades de que las cosas le salgan bien.