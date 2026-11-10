Niurka, Rafael Mercadante e Ivonne Montero OPINAN sobre Bebeshita en La Granja VIP: “Es una chava que tiene muchas carencias afectivas”

Niurka Marcos, Rafael Mercadante e Ivonne Montero hablaron sobre Daniela Alexis, conocida como Bebeshita, y la manera en que vive su acercamiento con Kevyn Contreras, Bicolor, dentro de La Granja VIP. Durante la conversación, compartieron sus impresiones sobre las situaciones que, a su juicio, le generan malestar a su compañera.

Niurka cuestiona por qué Bebeshita mantiene un vínculo que puede lastimarla

La relación conflictiva entre Daniela y Kevyn dentro del reality continua siendo el foco de atención. Al hablar del tema con sus compañeros, Niurka expresó que sentía tristeza por Bebeshita y aclaró que su cuestionamiento apuntaba a la decisión de involucrarse con alguien cuyo comportamiento ya conocía.

“Yo no critico a Kevin. Kevin es así. Lo que critico es que, si sabes que es así, ¿para qué te metes en ese terreno si te va a doler, si te va a lastimar, si le vas a reclamar, si le vas a cuestionar?”, manifestó.

La cubana comparó esa situación con su propia forma de relacionarse. Según contó, desde sus primeros noviazgos prefería tomar distancia cuando percibía falta de respeto o diferencias entre lo que ella esperaba y lo que recibía. “Yo, terreno que veo hostil, mejor no entro. Aunque me duela, aunque me guste, aunque me encante”, sostuvo.

Ivonne Montero y Rafael Mercadante comparten sus impresiones

Ivonne planteó la posibilidad de que a su compañera le costara estar sin una relación: “También puede ser que ella necesite estar forzosamente con alguien, porque también existe esa dependencia”. Se trató de una interpretación de la actriz durante la charla.

Mercadante, por su parte, recordó conversaciones personales que había mantenido con Daniela y señaló que le resultaba difícil conciliar lo que ella le había contado con algunas de sus reacciones.

“Yo he tenido pláticas muy profundas con ella y me dice que tiene muchos años aprendiéndose a reconstruir con terapia. Entonces, cuando me dice eso y la veo actuar así, digo: ‘Pues qué pedo entonces’”, expresó. “A lo mejor es una chava que tiene muchas carencias afectivas. Entonces, de esa carencia afectiva viene la dependencia a estar con alguien”, opinó Ivonne.