El reencuentro de Natalia Alcocer y Pablo Montero después de 20 años se convirtió en uno de los momentos más especiales de su paso por La Granja VIP. Sin embargo, la granjera parece tener claro que lo que vivieron dentro del reality puede quedarse como un bonito recuerdo, sin importar lo que suceda cuando ambos regresen a sus vidas fuera del programa. Natalia expresó que está feliz y agradecida por haber coincidido nuevamente con Pablo, pues disfrutó la experiencia que compartieron. Incluso reconoció que, si al salir de la competencia él ya no está presente en su vida, estará bien, pues no quiere dejar de valorar lo que significó este reencuentro.

Natalia Alcocer se queda con los recuerdos de su reencuentro con Pablo Montero

Natalia Alcocer se despide de su historia con Pablo Montero en La Granja VIP: “Ya acabó"|La Granja VIP

La Granjera dejó ver que no se arrepiente de lo que vivió con el cantante durante su estancia en La Granja VIP. Después de dos décadas sin reencontrarse de esta manera, Natalia considera que la experiencia tuvo un significado especial y que puede sentirse satisfecha con los momentos que compartieron. Sus palabras también reflejaron que no está condicionando su felicidad a lo que pueda suceder entre ellos cuando termine el programa. Para ella, haber vuelto a coincidir con Pablo y disfrutar de esa cercanía ya representa algo que agradece, independientemente de que exista una continuación fuera de las cámaras.

¿La historia de Natalia y Pablo terminó en La Granja VIP?

Natalia también hizo una declaración que llamó la atención al asegurar que la historia de ambos dentro de La Granja VIP ya acabó. Con esto, dejó abierta la posibilidad de que lo vivido permanezca como una etapa especial de su reencuentro, sin anticipar qué sucederá después. Aunque sus palabras no necesariamente significan que no volverán a verse, sí muestran que Natalia está dispuesta a aceptar cualquier desenlace. Por ahora, prefiere quedarse con lo bonito de esta experiencia y no crear expectativas sobre el futuro. ¿Será que Pablo también considera que su historia debe quedarse dentro de la granja o habrá una nueva oportunidad para ambos cuando termine el reality?