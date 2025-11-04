“No me saca nadie hasta que no sea Capataz": Fabiola Campomanes comparte su determinación para ocupar el cargo

Una pequeña broma a la hora del desayuno fue el punto de partida para que Fabiola Campomanes le hiciera saber a algunos de sus compañeros que no está dispuesta en lo absoluto a abandonar La Granja VIP sin disfrutar de los importantes beneficios que trae consigo ser Capataz del reality show.

Fabiola levanta la mano para ocupar el puesto

El frío ambiente al interior de la habitación principal de La Granja VIP generado por el aire acondicionado provocó que Fabiola Campomanes bromeara durante el desayuno de este día con que ese hecho haría que deseara salir del reality show, por lo que le aseveró a algunos de sus compañeros que nadie la iba a sacar hasta que no se convirtiera en Capataz.

Todo parece indicar que la tercera (y actual) gestión de Sergio Mayer Mori como Capataz de la competencia solamente ha generado un mayor anhelo entre los granjeros restantes por hacerse con la codiciada posición y es que solamente La Bea ha conseguido el puesto a casi cuatro semanas de haber iniciado el reality show.

Cabe recordar que este mismo día (antes de comenzar con su jornada de actividades), 'El Patrón' Alberto del Río, quien esta semana se desempeña como peón de La Granja VIP, afirmó que también tiene en la mira a Mayer Mori y garantizó que no permitirá que el popular granjero vuelva a conseguir la posición pese a que reconoció que se trata de un "gran competidor".

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a Lolita Cortés, así como al elegido por el público para acompañar a Sergio Mayer Mori en la habitación del Capataz y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

