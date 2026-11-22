Es oficial, durante la Gala de este 22 de noviembre de La Granja VIP se ha dado a conocer el nombre de todos los Peones de la semana 12 de la competencia. La lista está conformada por Mario “Mono” Osuna, Manelyk, Marysol Cortés y Ernesto Cázares quiénes deberán dejar algunas de sus comodidades durante esta semana y cumplir con una serie de responsabilidades y obligaciones.

La Granja VIP: ¿Qué comodidades pierden los Peones y qué deberán realizar en la semana 12?

Definitivamente uno de los roles que más esfuerzo implica en La Granja VIP es ser Peón ya que quien se encuentra en esta posición debe renunciar a diversas comodidades; algunas de ellas son dejar su cama para dormir en el granero, bañarse al aire libre, utilizar un baño distinto al de los Granjeros y abstenerse de comer ciertos alimentos. Por otro lado, deben darle vueltas al molino para obtener agua, levantarse a primera hora para hacer el desayuno a sus compañeros, e incluso hay algunas actividades de las que no pueden ser parte durante la semana. Por otro lado, tienen que lavar y limpiar los establos así como el gallinero, recoger los huevos de las gallinas por la mañana. Si por alguna razón llegan a incumplir con sus deberes hay consecuencias, como una disminución en el presupuesto semanal, algo que sin duda no solo afecta a los Peones sino a todos los Granjeros, este hecho puede incluso generar tensiones y problemas.

La Granja VIP: ¿Cómo se elige al Peón de Oro y Peor Peón?

La elección del Peor Peón y Peón de Oro se da durante la Gala del domingo, una semana después de que se elijan a los Peones. El Capataz es quién elige al Peón de Oro, este tiene como beneficio salvarse de ser Peón la próxima semana. Por otro lado, debe elegir a el Peor Peón, quien como consecuencia debe permanecer una semana más en ese puesto. Este es uno de los momentos con más tensiones durante la Gala de eliminación ya que las reacciones ante estas revelaciones pueden ser inesperadas.

La Granja VIP: ¿Quién será Capataz en la semana 12?

Hasta el momento se desconoce quién será el Capataz de la semana 12 en La Granja VIP ya que esta decisión se conocerá hasta la Gala del próximo lunes 22 de noviembre cuando uno de los Finalistas en el Juego del Capataz logre ser el ganador o ganadora de la prueba. Por esta razón te recomendamos activar las notificaciones de nuestro sitio web y seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte ningún detalle ni información que salga al momento.