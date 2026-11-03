VIDEO: Así fue el Duelo de Nominación en la semana 9 de La Granja VIP; solamente uno logró salvarse de la Tabla de Nominados

Llegamos a la semana 9 y la intensidad se percibe entre los Granjeros. Durante el Duelo de Nominación se enfrentaron Julio Camejo y Mario “Mono” Osuna, donde pudimos percibir los roces entre ambos. Aunque se vivieron intensos momentos, al final fue Mario quien logró ganar a su contrincante. Sin embargo, durante el encuentro, Julio recibió varias llamadas de atención por su actitud contra los jueces, revive cómo fue el encuentro en La Granja VIP.