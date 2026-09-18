Por qué Kevyn Contreras se hace llamar “Bicolor” y cómo surgió su personaje rojo y azul

Kevyn Contreras, conocido popularmente como “Bicolor”, es uno de los personajes más queridos por los aficionados de La Granja VIP Segunda Temporada. El comediante se ganó a los televidentes con su carisma, sus bromas genuinas y su forma de aportar risas a la granja. Sin embargo, pocos conocen el transfondo de su historia.

Si bien es cierto que su apodo “Bicolor” viene de utilizar dos colores en su indumentaria, existe un relato mucho más profundo sobre ello. Este nombre no nació como parte de una estrategia artística, sino comenzó con un por un olvido en pleno escenario cuando todavía se estaba dando a conocer.

Por qué Kevyn Contreras se hace llamar “Bicolor”

El responsable del apodo fue Konan Big, comediante con quien Kevyn coincidió durante una presentación. Cuando llegó el momento de anunciarlo frente al público, Konan no logró recordar su nombre y tuvo que improvisar para salir del apuro.

|Crédito: Instagram. @kevyncontrerasbicolor

Al observar la caracterización de dos colores que utilizaba Contreras, decidió presentarlo como “El Bicolor”. La ocurrencia provocó una respuesta positiva entre los asistentes y terminó marcando un antes y un después en la carrera del nacido en Monterrey.

Kevyn adoptó el sobrenombre de manera profesional. Lo que nació como una solución espontánea se convirtió en una identidad fácil de reconocer dentro de la comedia mexicana.

Cómo surgió el personaje rojo y azul de Kevyn Contreras

La caracterización roja y azul ya formaba parte de las presentaciones de Kevyn antes de que Konan Big lo bautizara como “Bicolor”. El contraste le permitía diferenciarse del resto de comediantes sobre el escenario.

Después del nacimiento del apodo, Contreras reforzó el concepto hasta transformarlo en su principal sello visual. Los colores comenzaron a aparecer en su maquillaje, vestuario, contenidos digitales y materiales promocionales.

El nombre y la apariencia terminaron complementándose hasta dar forma a “El Comediante Bicolor”, un personaje reconocible incluso antes de comenzar una rutina.

|TV Azteca

Qué significan los colores rojo y azul para “Bicolor”

Aunque el aspecto del personaje cumple una función artística, el rojo y el azul también tienen un significado personal. Ambos colores representan el inicio de un sueño compartido con Henry, una persona a quien Kevyn considera su amigo y hermano de vida.

Henry confió en su talento desde el comienzo y quedó ligado a los primeros pasos del proyecto. La imagen bicolor también recuerda a quien creyó en el comediante cuando todavía buscaba abrirse camino.