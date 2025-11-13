¡Pijamada en La Granja VIP! Los peones tendrán un BENEFICIO ESPECIAL este jueves 13 de noviembre
Para recibir con la mejor actitud al becerrito de la vaca “Jacinta”, los granjeros celebrarán un “vaca shower” esta noche de jueves tras La Salvación.
Cada vez está más cerca la llegada del nuevo habitante a La Granja VIP: el becerrito de la vaca “Jacinta”. Para prepararse, los granjeros tendrán una pijamada especial o “vaca shower” esta noche de jueves después de La Salvación. Los peones tendrán un beneficio extra: podrán dormir en la sala y no en El Granero.
