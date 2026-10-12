¿Por qué Pascal Nadaud fue eliminado de La Granja VIP? La dura teoría del equipo de Manelyk tras su derrota

Después de una de las tablas más polémicas en lo que va de la Segunda Temporada, Pascal Nadaud se convirtió en el eliminado de La Granja VIP para la semana 5. Y es que a pesar de que estaba positivo a los resultados, no pudo superar en votos a sus rivales y su experiencia terminó abruptamente, un momento que dejó en shock a sus aliados y hasta hizo que el equipo de Manelyk se replanteara lo que está pasando.

Sin embargo, para la que está muy claro que esta salida fue consecuencia directa de las acciones del Granjero, es Azalia, quien afirmó que si Pascal no se salvó, fue simplemente porque no tenía nada que dar más allá de su amistad con Fernando Lozada. Esto porque desde su perspectiva, el atleta cometió el error de encasillarse en esta amistad y dejó de preocuparse por dar contenido que le valiera apoyo del público.

"Pascal sí era un tipazo y todo, pero la verdad es que cuando se mimetizó tan cabrón con Fernando, se olvidaron del juego. Eran solamente ellos y ellos. Y realmente Pascal es una persona muy zen y no le interesaba dar ningún tipo de contenido, más que lo que podía ofrecer si estaba con Fer", explicó "La Negra" mientras Mane y Kunno le dieron la razón.

Azalia piensa que Pascal fue eliminado de La Granja VIP porque no daba contenido sin Fernando Lozada|ESPECIAL

¿Natalia Alcocer tuvo la culpa? La TRAICIÓN a Pascal Nadaud que marcó su salida de La Granja VIP

Por su personalidad tranquila y la disposición que siempre mostraba para las labores, hasta hace unos días ninguno de los Granjeros se esperaba que Pascal Nadaud sería el quinto eliminado de La Granja VIP. Y es que cabe recordar que el atleta en realidad no quedó nominado por tener mayoría de votos en la Asamblea, sino que cayó a la tabla porque Natalia Alcocer compró una tentación y lo traicionó sin piedad.

Y aunque este movimiento le valió muchas críticas a "La Vikinga", ella se defendió argumentando que La Granja VIP es un juego y solamente los más estrategas podrán tener éxito. Así que a pesar de que se disculpó con Pascal y le refrendó que su cariño por él seguía intacto, sí le dejó claro que ella tiene derecho a mover sus piezas como lo crea más conveniente.