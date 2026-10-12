Primero fue la salida de Pascal: el grupo de Manelyk recibe otra TERRIBLE noticia en La Granja VIP

El grupo de Manelyk González sufrió una terrible noticias al conocer que Pascal Nadaud fue el quinto participante eliminado de La Granja VIP Segunda Temporada. Durante la Gala de Eliminación, el atleta fue quien menos apoyo recibió por parte del público y debió abandonar el reality, debilitando aún más la alianza de la influencer. Sin embargo, las malas noticias no paran de caer para su grupo.

Toda la alianza se vio muy afectada por la salida de Pascal, quien era considerado un Granjero trabajador y de buen corazón dentro de la granja. Lo cierto es que Manelyk y compañía no pudieron sanar el dolor que ya recibieron otra pésima noticia de cara a la sexta semana: solo tendrán un representante en la Prueba del Capataz para definir al líder semanal.

El grupo de Manelyk llega en desventaja a la Prueba del Capataz

Tras sufrir la salida de Pascal, el bando de Manelyk afrontará la Prueba del Capataz con solamente a Bebeshita como representante. Luego de los juegos eliminatorios, la final por obtener el liderato semanal quedó conformada por Julio Camejo, Pablo Montero, Ivonne Montero y la creadora de contenido.

Bebeshita fue duramente criticada por sus propios amigos en La Granja VIP|ESPECIAL

Pablo Montero fue el ganador del juego de los hombres, mientras que Julio finalizó en segundo lugar y también se clasificó. Mario “Mono” Osuna volvió a mostrar su destreza, pero esta vez no fue suficiente y terminó en tercer lugar, sin opciones de pelear por la capatacia.

Por el lado de las mujeres, Bebeshita ganó el juego y se sumó a Ivonne Montero para disputar la final. Esta última ya se encontraba clasificada a la Prueba del Capataz por haber recibido el “Más Gallito” de la semana.

En este contexto, Bebeshita será la única representante del equipo de Manelyk para pelear por ser la líder de la semana. Por su parte, Pablo, Julio e Ivonne buscarán aumentar el poderío del grupo de Niurka y dejar aún más golpeado al bando rival.

¿A qué hora es la Prueba del Capataz de la sexta semana de La Granja VIP?

La Prueba del Capataz de la sexta semana se disputará durante la gala de este lunes 12 de octubre, cuya transmisión comienza a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO. Los seguidores también podrán seguir el programa a través de la señal en vivo de TV Azteca.

Bebeshita tendrá una oportunidad importante para darle un respiro al grupo de Manelyk tras la eliminación de Pascal. Sin embargo, deberá superar a Julio Camejo, Pablo Montero e Ivonne Montero, quienes buscarán quedarse con el liderato y fortalecer a su alianza durante esta nueva semana.