¡Ya fue bautiza! Becerrita de Jacinta ya tiene nombre, el público decidió

Después de días de emoción, ternura y cientos de votos el público de La Granja VIP México por fin le dio nombre a la pequeña estrella nacida la madrugada del 10 de diciembre: Luna

La audiencia no solo siguió su nacimiento en vivo , sino que ahora también escribió el capítulo más dulce de esta temporada, el elegir cómo se llamaría la hija de Jacinta, una becerrita que, desde su primer respiro, unió a granjeros, televidentes y a todo México.

Luna ya no es solo la recién nacida del establo: es el nuevo corazón de La Granja VIP, además Luna llegó en el momento exacto para suavizar las tensiones y unir a los granjeros quienes se encuentran en lo último del reality.

¿Cómo se decidió el nombre de la nueva integrante de La Granja VIP?

Desde el primer respiro de Luna, los granjeros comenzaron con el debate sobre el nombre que recibiría la más pequeña del establo y como era de esperarse cada uno tenía una idea diferente, Alfredo Adame, en pleno rol de capataz, no perdió tiempo y propuso “Luna Bella”, mientras La Bea sugería “Bonny” y entre los corrales se escuchaba también el tierno nombre de “Clara”.

Pero en lugar de cerrar el debate, la producción decidió abrirlo aún más: el público tendría la última palabra al votar por los siguientes nombres a través del sitio oficial y la app TVAztecaEnVivo.

Las opciones finales para votar fueron:



Loreta

Victoria

Luna

Paz

¿Cómo fue el nacimiento de Luna dentro de La Granja VIP?

La madrugada del 10 de diciembre comenzó como tantas otras: con Kim, Teo, Bea y “El Patrón” en guardia, atentos a cualquier movimiento extraño en la granja ya que Jacinta llevaba días dando señales, falsas alarmas que emocionaban y agotaban por igual hasta que esta vez fue diferente.

Durante la guardia los granjeros notaron un cambio en su comportamiento y, en cuestión de minutos, la escena se transformó en un momento histórico para el reality.

“Está saliéndole algo, ¿qué hacemos?”, exclamó Teo, confirmando que ahora sí era real: Jacinta estaba lista para convertirse en mamá.

Entre la guía del equipo veterinario y la intervención de Alfredo Adame, Luna llegó al mundo sin complicaciones provocando que el establo se llenara de incertidumbre, nervios y emoción.