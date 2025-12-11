¡Felicidad! UNO a UNO, granjeros cuentan cómo vivieron el nacimiento de la becerrita de La Granja VIP

El nacimiento de la becerrita de la vaca Jacinta se convirtió en todo un acontecimiento de La Granja VIP que causó un increíble revuelo entre los granjeros y que, por supuesto, mereció un espacio especial en la Gala de este miércoles: ¡TODAS las celebridades compartieron su experiencia ante Adal Ramones con un toque especial de emotividad!

¿Cómo vivieron los granjeros el nacimiento de la becerrita en La Granja VIP?

En un enlace que tuvo con los granjeros antes de la Asamblea de este miércoles, Adal Ramones quiso que todos le compartieran de forma personal cómo vivieron el nacimiento de la becerrita: ¡hubo muchos puntos de vista, pero todos marcados por la emoción y la alegría!

La Bea fue la primera en hablar y recordó que el Team Cacaraqueo estaba de guardia cuando todo ocurrió: "Empecé a escuchar sonidos de esta Jacinta y me asomé y nombre, ya era hora de que la becerrita naciera, me emocioné mucho", contó.

Teo, por otra parte, recordó que él fue quien despertó a sus compañeros -entre ellos el capataz Alfredo Adame - para darles la noticia: "Sí, vine a despertar a todos porque me emocioné mucho y me estresé mucho porque dije '¿qué hacemos?', El Patrón estaba gritando '¿Qué hago?' ", recordó.

Sergio Mayer Mori reconoció que el parto de la becerrita no fue muy agradable porque lo vio todo desde la primera fila... ¡con todo y sus consecuencias! "Literal cuando se tronó la placenta me cayó un poquito aquí en el cachete, estuvo heavy, la verdad fue una experiencia magnífica, preciosa", explicó.

Alfredo Adame fue más allá y le aseguró a Adal Ramones que el nacimiento de la becerrita le recordó un momento especial a nivel personal: "El milagro de la vida, es increíble... el momento más feliz de mi vida fue el nacimiento de mi hija Vanessa y esto me lo volvió a recordar, la verdad es que sentí tanta felicidad, tanta alegría por todos... me tocó", dijo con los ojos arrasados.

"El Patrón" explicó que la vaca Jacinta lo sorprendió cuando entró en labor de parto justo frente a sus ojos: "Fue impresionante, ya estábamos de hecho por terminar la guardia, le fuimos a dar el último ojo (a Jacinta) antes de entrar y fue que vimos la patita saliendo", narró.

Kim Shantal también compartió su experiencia: "Es que fue demasiado explícito, pero al final es la cosa más bonita que he visto en mi vida, está preciosa, tiene unos ojos divinos, está hermosa... deberían hacerle una película", explicó.

En medio de las risas y antes de la tensión por la Asamblea, los granjeros demostraron que el poder de la vida es capaz de unir hasta a los rivales más encarnizados... ¡todos hicieron un trabajo excelente!

¿Qué opciones de nombres hay para la becerrita y cómo votar?

Adal Ramones confirmó en la Gala transmitida por Azteca UNO que las votaciones EN LÍNEA ya están abiertas para ponerle un nombre a la becerrita de la vaca Jacinta : ¡hay 4 opciones y todas son hermosas!

PASO A PASO:

Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota

Elige entre los nombres de la lista: Loreta, Victoria, Luna y Paz.

¡Listo! Tu voto quedó registrado.

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: