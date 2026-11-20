Kevyn Contreras llegó a La Granja VIP Segunda Temporada con el apodo de “Bicolor”, pero en su canal de YouTube todavía se pueden encontrar videos en los que se presentaba como “Kevyn Show”. Uno de ellos se publicó en junio de 2017 y muestra cómo el comediante regiomontano convirtió una simple salida por tacos en una rutina de poco más de tres minutos.

En ese entonces, a Kevyn le bastaba con una pregunta del mesero o con lo que aparecía en el menú para sacar un chiste. También hacía participar a quienes tenía enfrente. En la grabación hasta involucra a los camarógrafos, a quienes les pregunta si quieren saber cómo termina la historia.

¿Cómo eran los chistes de Kevyn Show antes de La Granja VIP?

En el video titulado “Kevyn Show chistes de Taqueros”, Contreras cuenta que fue a comer a una taquería por San Pedro. Cuando el mesero le ofrece traerle la carta, el comediante se emociona y pregunta quién le escribió. Una vez aclarado el malentendido, empieza a leer las opciones del menú y, entre los tacos de longaniza y suadero, mete un pedido con doble sentido.

La historia sigue cuando Kevyn dice que vio a una muchacha del otro lado del lugar. Se toma su tiempo para contar qué estaba haciendo y hasta les pregunta a los camarógrafos si quieren que siga. Después de armar todo ese suspenso, revela que la joven estaba cortando cebolla y cilantro.

¿Desde cuándo se presentaba Kevyn Contreras como “Kevyn Show”?

En su canal oficial hay una aparición en El Club de Recta publicada el 12 de marzo de 2014, más de 12 años antes del estreno de la segunda temporada de La Granja VIP. En agosto de 2015 subió otra grabación, esta vez en el Teatro Versalles. La descripción ya lo identificaba como “Bicolor” y, cuando tomó el micrófono, él se presentó como “Kevyn Show”.

En el teatro, Kevyn le pregunta al público qué tan subido de tono quiere el espectáculo. Después cuenta la historia de una mujer que viaja con su hijo en camión, imita el llanto del niño y le deja el remate a un pasajero a punto de bajarse. Ese mismo año también hizo una ronda de chistes en Parodiando: Noches de traje, donde formó parte del equipo de Facundo y Luisito Rey.