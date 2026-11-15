Semana a semana hemos tenido momentos para la historia de la televisión mexicana y es que con un cast como este donde cada Granjero es tan único que aporta un toque especial. La parte agridulce es descubrir quién es el eliminado de La Granja VIP.

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En una semana marcada completamente por las estrategias, tensiones y dinámicas del día a día y demás eventos que seguramente cambiaron el rumbo del programa, por fin tenemos a los Nominados finales, donde figuran: Ivonne, Rafa, Niurka y Bebeshita, donde uno de ellos no estará el lunes en La Granja VIP Segunda Temporada.

Así fue como se definió la lista de nominados que llegan a la Eliminación de la semana 10 en La Granja VIP

La asamblea de esta semana además de intensa, fue completamente decisiva para conocer a los Granjeros nominados donde también estaba Kevyn, aunque este fue salvado por Julio ya que había ganado La Salvación. Por otro lado, Mario “Mono” Ozuna mandó a los nominados a Rafa tras haber conseguido el Huevo Dorado.

Cuando todo parecía definido, Julio traicionó este viernes a “Mono” Ozuna, aunque Kuno lo salvó y fue Bebeshita quien terminó en la placa, por lo que los nominados finales son:

Bebeshita

Ivonne

Rafa

Niurka

Quién ha llegado más veces a la Eliminación

De los nominados en la semana 10 de La Granja VIP, Rafa Mercadante es quien más veces ha llegado a la Eliminación. Este 15 de noviembre cumple su cuarta vez.

Le sigue Niurka, tras superar 3 eliminaciones. Por su parte, llegan por segunda ocasión Ivonne y Bebeshita; esta última había logrado zafarse por varias semanas.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Si quieres salvar a uno de los Granjeros nominados esta semana; deberás de ir a nuestro espacio especial para votar, donde contarás con 10 votos para que los uses como tú quieras, pues podrás dárselos todos a un mismo participante o podrás dividirlos a tu gusto.

También podrás conseguir 10 votos extra de manera rápida y sencilla, por lo que tienes en tus manos el futuro de los nominados.

Lista completa de eliminados de La Granja VIP

Hasta este domingo 15 de noviembre, antes de una nueva Gala de Eliminación, esta es la lista de los participantes La Granja VIP que se han tenido que despedir del programa, tomando en cuenta que Mónica Escobedo no fue eliminada, sino expulsada.