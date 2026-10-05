Quién fue el SALVADO en La Granja VIP en la noche de la cuarta Eliminación, hoy 4 de octubre

La cuarta Eliminación de La Granja VIP ha causado grandes emociones, pues hemos visto de todo y los Granjeros nominados se encuentran sumamente nerviosos por saber si hoy abandonarán el reality o tendrán la oportunidad de quedarse una semana más por decisión del público. Los Nominados de la cuarta semana son: Manleyk, Azalia, Rafael Mercadante, Kenny Avilés y Fernando Lozada.

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Manelyk es la primera Salvada en La Granja VIP

El público ha tomado su primera decisión y Adal Ramones ha anunciado que Manelyk es la primera Granjera SALVADA, pues obtuvo más votos en esta cuarta semana, por lo cual tuvo la oportunidad de regresar a La Granja VIP. Las reacciones de los Granjeros fueron sorprendentes, aunque la mayoría aplaudió el regreso de "La Pajarita", Kevyn y Pimpinela quedaron un poco desconcertados.

Rafa Mercadante es Salvado por el público de La Granja VIP

Después de que se diera a conocer que Manelyk permanece una semana más en el programa. Se anunció que Rafa Mercadante, por decisión del público y gracias a sus votos ha sido SALVADO y regresó para luchar por una semana más en el reality. Su regresó fue algo que sorprendió a los Granjeros, no lo esperaban y él fue conciso al decirle a todos: "A seguir j0diéndol0$, regresó su p¡nch3 vitamina".

Fernando Lozada es el tercer Salvado de la noche en La Granja VIP

Fer Lozada tuvo una semana complicada en La Granja VIP, pues alguien del exterior trató de enviarle un mensaje "oculto"; sin embargo, la producción lo notó y tuvo que exponer la situación ante todos, por lo que Fernando rompió en llanto. El público le dio una nueva oportunidad, por ello le dio una gran parte de los votos y pudo regresar al reality.