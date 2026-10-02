Fernando Lozada iba a recibir mensajes OCULTOS del exterior; la noticia sorprende a TODOS en La Granja VIP
¡Hechos que perjudican! Adal Ramones detalla que los mensajes del exterior iban dirigidos a Fernando Lozada y escondido en crema; esto se dijo en La Granja VIP
¡SORPRESA! Adal Ramones declara que los mensajes que iban escondidos en una crema, iban dirigidos a Fernando Lozada, a quien se le dejaba indicaciones y estrategias en La Granja VIP, los Granjeros fueron sorprendidos, ya que Fer se había ido contra Natalia Alcocer al supuestamente recibir información del exterior.