Sandra Itzel se enfrenta a los críticos tras su salida de La Granja VIP: ¡la discusión que encendió el foro!

Después de convertirse en la segunda eliminada de La Granja VIP, Sandra Itzel llegó al foro lista para hablar con los críticos… pero lo que empezó como una plática tranquila terminó en un enfrentamiento lleno de opiniones fuertes y emociones a flor de piel.

La actriz y cantante defendió con firmeza su paso por la competencia y aseguró que, dentro de la granja, siempre fue auténtica. “Yo jugué de manera real, sin máscaras ni estrategias falsas”, expresó Sandra, dejando ver que no tiene miedo de decir lo que piensa, incluso cuando las críticas están en su contra.

El momento más tenso llegó cuando Rey Grupero le dijo que, como actriz, tenía una gran capacidad para fingir y que su “máscara” ya debía caerse. Sandra no se quedó callada y, con toda la serenidad que la caracteriza, respondió: “Yo no finjo, soy como soy, y no me voy a dejar hacer menos por nadie.”

Por su parte, Linet Puente también le lanzó una observación que encendió el debate, al decirle que no le pareció correcto que, siendo mujer, se uniera más con los hombres que con sus compañeras. Sin dudarlo, Sandra aclaró que sus decisiones no tuvieron nada que ver con el género, sino con su instinto dentro del juego: “Yo actué desde mi corazón, no por conveniencia.”

A pesar del fuerte intercambio, Sandra mantuvo una actitud firme y respetuosa, mostrando que su carácter es tan fuerte como su talento. Su paso por La Granja VIP puede haber terminado, pero su voz y su presencia siguen dando de qué hablar.

Sin duda, este enfrentamiento dejó claro que Sandra Itzel tiene una gran capacidad de resiliencia y que, aunque haya salido del rancho, sigue defendiendo sus principios y su forma de ser, sin miedo a las críticas.

